В Рязани на проезде Шабулина вырубили деревья для расширения дороги

В Рязани на проезде Шабулина вырубили деревья для расширения дороги. Как рассказали РЗН. Инфо в мэрии, работы согласованы, проходят по госконтракту дирекции благоустройства города с подрядной организацией.

По словам ведомства, производимая вырубка — вынужденная мера, так как отсутствуют другие варианты расширения дороги для улучшения транспортного сообщения микрорайонов Канищево, Недостоево, Семчино, а также Приокского.

Отмечается, что после реконструкции дороги высадят новые деревья. Работы завершатся в конце сентября 2024 года.

Напомним, ранее рязанцев встревожила вырубка деревьев на проезде Шабулина.