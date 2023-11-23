В Рязани 23 ноября отключили холодную воду на восьми улицах

В Рязани 23 ноября в связи с ремонтом на водопроводе на ряде улиц отключили холодную воду. Об этом сообщается на сайте мэрии.

До 17:00 без воды остался поселок Семчино по следующим адресам:

улица Колхозная, дома с № 1 по № 126;

улица Свободы, дома с № 1 по № 140;

улица Советская, дома с № 1 по № 133 (частный сектор);

улица Школьная, дома с № 1 по № 19 (частный сектор).

До 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица Кальная, дома №№ 18 корпус 1, 18 корпус 2, 22, 22 корпус 1 (д/сад № 41);

улица Касимовское шоссе, дома №№ 21, 21 корпус 1, 21 корпус 3, 23, 23 корпус 1, 23 корпус 2, 25, 25 корпус 3;

улица Хиринская, дома с № 15 по № 32 (частый сектор).

С 10:40 и до окончания ремонтных работ воды не будет по адресам: