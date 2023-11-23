В Подмосковье умерла четырехлетняя девочка, после того как на ней загорелось платье от плиты

В Подмосковье на четырехлетней девочке загорелось платье от плиты. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, 11 ноября маленькая Настя была с 26-летней матерью в их квартире в деревне Павлищево. Днем, пока мама отошла в комнату, дочка на кухне залезла на табуретку и хотела что-то достать из гарнитура над газовой плитой. В это время на плите кипятился чайник. Платье на девочке вспыхнуло моментально.

В больницу ребенка доставили со ожогами 72% тела. В этот же день малышку на вертолете перевезли в ожоговое отделение люберецкой больницы. Она была на ИВЛ.

Врачи боролись за жизнь девочки около двух недель, сделали несколько операций и планировали транспортировать в Москву, но не успели.

Полиция начала проверку.