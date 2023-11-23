В Подмосковье нашли тело пенсионерки, привязанное ремнем к трубе

В Подмосковье нашли тело пенсионерки, привязанное ремнем к трубе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 18 ноября. В одной из квартир в Королеве нашли тело 83-летней пенсионерки, которая была прикована к трубе кожаным ремнем.

Выяснилось, что пожилую женщину привязала к батарее 44-летняя дочь. Женщина заявила, что приковала мать к трубе ремнем, чтобы та не причинила себе вреда. Женщина утверждает, что мать часто падала из-за преклонного возраста и различных заболеваний.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.