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В Подмосковье нашли тело пенсионерки, привязанное ремнем к трубе

В Подмосковье нашли тело пенсионерки, привязанное ремнем к трубе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 18 ноября. В одной из квартир в Королеве нашли тело 83-летней пенсионерки, которая была прикована к трубе кожаным ремнем.

Выяснилось, что пожилую женщину привязала к батарее 44-летняя дочь. Женщина заявила, что приковала мать к трубе ремнем, чтобы та не причинила себе вреда. Женщина утверждает, что мать часто падала из-за преклонного возраста и различных заболеваний.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.