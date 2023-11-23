В Москве школьница воткнула скальпель в спину одноклассника из-за того, что он качался на стуле и задевал ее парту

В Москве школьница воткнула скальпель в спину одноклассника из-за того, что он качался на стуле и задевал ее парту. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в школе № 2025 во время урока литературы. Мальчик раскачивался на стуле и ударялся в парту соседки сзади, чем сильно ее нервировал. На просьбы перестать он не реагировал.

После этого девочка сначала стала колоть его карандашом. Когда это не помогло, она достала из пенала художественный нож, который забыла сдать на предыдущем уроке, и вонзила его в спину соседа.

Мальчика госпитализировали. Полиция проводит проверку.