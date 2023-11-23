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В Минюсте сообщили, что за отсутствие маркировки иноагентов будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей

За распространение материалов иноагентов без маркировки будут штрафовать на сумму до 500 тыс. рублей. Об этом замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

По его словам, санкции будут применяться к лицам, которые умышленно или неумышленно помогают либо как-то поддерживают иноагентов.

Свириденко отметил, что сначала нарушители будут получать предупреждения. Если реакции не последует, то их ждет штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Свириденко отметил, что в конце ноября приказ будет подписан министром и штрафы начнут применять.