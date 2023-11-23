В Клепиковском районе женщину приговорили к принудительным работам за долги по алиментам

В Клепиковском районе женщину приговорили к принудительным работам за долги по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП

По данным ведомства, жительница Тумы не платила алименты сыну. отмечается, что в мае 2021 года ее уже привлекали к 7 месяцам исправительных работ.

После этого она продолжила не платить алименты. На нее возбудили уголовное дело. В ходе которого ей дали 4 месяца в колонии, однако наказание заменили на 4 месяца принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы осужденной в доход государства.