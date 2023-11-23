В Касимове осудили мужчину за сбыт наркотиков

В Касимове задержали мужчину за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники при личном досмотре обнаружили у злоумышленника сверток с наркотическим средством — производным N-метилэфедрона, массой более 36 граммов. На участках местности в Касимове полицейские дополнительно изъяли несколько закладок с «синтетикой» общей массой более 8 граммов.

Мужчина признался, что работал закладчиком одновременно на два нелегальных интернет-магазина и распространял наркотики не только в Касимове, но и выезжал для этого в Сасово, Шилово и Коломну.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и пять месяцев с отбыванием в колонии строго режима.

Приговор вступил в законную силу.

Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ и межмуниципального отдела МВД России «Касимовский».