В Госдуме поддержали наказание добровольцев за ряд преступлений против службы

В Госдуме поддержали наказание добровольцев за ряд преступлений против службы. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении отметили, что отдельные положения статей УК РФ о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы, самовольном оставлении части или места службы, дезертирстве, уклонении от исполнения обязанностей путем симуляции болезни, а также об утрате военного имущества распространяются в том числе на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.

Поправками дополняются Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.