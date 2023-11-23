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В Европе назвали нового союзника Путина в НАТО

Возглавляющий правую Партию свободы (PVV) Герт Вилдерс, являющийся кандидатом на пост председателя нидерландского Кабинета министров, может стать союзником России. Такое заявление в социальной сети Х сделал немецкий журналист Юлиан Репке, пишет Life.

«Предполагаемый новый глава Правительства Нидерландов [Герт Вилдерс]. Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится», — предположил немец.

Сейчас в Нидерландах проходят выборы в парламент. В них участвуют 26 партий. Экзитполы говорят, что Партия свободы опережает конкурентов и набирает 35 мест в парламенте их 76 необходимых для большинства.