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В Челябинской области в аварии погибла пятимесячная девочка

Пятимесячная девочка погибла в результате аварии в Челябинской области. ДТП произошло на 202-м км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ГИБДД.

Отмечается, что водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, на изгибе дороги не справился с управлением и остановился поперек проезжей части. Двигавшийся по «встречке» автомобиль ГАЗ столкнулся с ним, после чего легковушку отбросило в кювет.

«В результате ДТП пассажир ВАЗа, девочка 2023 года рождения (пять месяцев), от полученных травм скончалась на месте», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что в автомобиле не было детского удерживающего устройства.

Также в ведомстве сообщили, что водитель и два других пассажира получили различные травмы.