В Челябинской области неизвестные разгромили могилы участников СВО

В Челябинской области в ночь на 22 ноября неизвестные разгромили могилы участников СВО. Об этом сообщила Baza.

На кладбище города Миасса порезали 25 флагов России и ЧВК. Также подожгли венки на могиле заведующего отделением реанимации Миасской больницы 32-летнего Олега Марченко. Он уехал на СВО в качестве военного медика. Погиб 4 ноября от атаки беспилотника. Похоронили его 17 ноября.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Преступников разыскивают.