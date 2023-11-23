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В Челябинской области младенец умер от перелома черепа

В Челябинской области младенец умер от перелома черепа. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, в Златоусте Челябинской области нашли тело младенца без видимых повреждений. Отмечается, что накануне мать мальчика отметила день рождения.

Экспертиза показала, что ребенок умер от двойного перелома свода черепа.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Родители мальчика задержаны. Следователи выясняют, при каких обстоятельствах мальчик получил травму.