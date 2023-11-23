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В Башкирии в ванной утонул годовалый ребенок

В Ишимбае 22 ноября в одной из семей в ванной утонул годовалый ребенок. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, 24-летняя девушка мыла своего годовалого сына в ванне. В это время она отвлеклась на телефонный разговор и вышла из ванной, оставив ребенка без присмотра. Вернувшись увидела, что мальчик утонул.

Девушка вызвала скорую, но приехавшие медики только констатировали смерть.

Известно, что семья на учете не состояла, характеризовалась, как благополучная.