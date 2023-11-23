В Башкирии пять человек отравились парами хлора в бассейне

В Башкирии пять человек отравились парами хлора в бассейне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, дети и подростки в возрасте от восьми до 19 лет вместе с родителями отдыхали в комплексе «Светлый» в Князево. Плавая в бассейне, они почувствовали себя плохо.

Пациентов с жалобами на кашель и слезотечение доставили в больницу. Взрослых осмотрели и отпустили домой, а ребят госпитализировали в состоянии средней тяжести. Спустя сутки их выписали.