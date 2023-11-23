В Башкирии погибла водитель после того, как машина съехала в пруд

В Башкирии 22 ноября машина съехала в пруд. Два человека смогли выбраться из авто, водитель — погибла. Об этом пишет « Башинформ ».

Трагедия произошла в Белорецком районе на дороге «Уфа — Инзер — Белорецк» около деревни Бердагулово. «Лада Гранта», двигаясь со стороны Уфы, съехала с дороги в пруд. В пресс-службе республиканского МЧС пояснили, что по траектории движения произошло столкновение с отбойником и опрокидывание машины.

В салоне автомобиля находились три женщины. Две из них выбрались на берег самостоятельно, от госпитализации отказались.

«Женщину, которая находилась за рулем, оперативно найти не удалось. Утром сотрудники ГИБДД обнаружили и извлекли ее из водоема. К сожалению, она погибла. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, причины произошедшего устанавливаются», — сообщили в МЧС.

Погибшей было 27 лет.