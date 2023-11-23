В Барнауле 12 человек отравились в кофейне «Йель»

В Барнауле отравились 12 посетителей кофейни «Йель». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Алтайского края.

Сначала признаки отравления появились у восьми человек. Медики выявили у них сальмонеллез. После этого работу общепита приостановили на пять суток. Позже в больницу обратились еще четыре человека.

Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование и лабораторное исследование продукции, которая продавалась в кофейне.