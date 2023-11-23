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Учредитель застройки «Князской починок» Артем Феоктистов наградил победителей турнира по греко-римской борьбе

В субботу, 18 ноября, в Академии единоборств прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти гвардии майора антитеррористической группы «Альфа» Владимира Соловова. Победителей соревнований наградил генеральный директор компании «Арт-Прайм», учредитель застройки «Князской починок» в поселке Варские Артем Феоктистов.

Как отметил Феоктистов, в соревнованиях состязались 150 борцов в возрасте до 21 года из 22 регионов страны. На мероприятии также присутствовали генерал-лейтенант федеральной службы безопасности России Олег Дуканов, вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Елисеев и министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

Феоктистов вручил символ поселка «Князской починок» булавы Олегу Дуканову и Владимиру Елисееву и поблагодарил их за вклад в развитие спорта среди молодежи. А также он наградил призеров соревнований в весовых категориях от 55 до 130 килограммов.

«Наша компания относится с уважением к спорту и всегда за его развитие в регионе. Мы постоянно стараемся поддерживать спорт, в том числе ребят по греко-римской борьбе. Каждый из них продемонстрировал свое мастерство и высокий уровень подготовки, что не может не радовать», — отметил Феоктистов.