Сотрудники рязанских компаний приняли участие в «Фабрике офисных процессов»

В ноябре на базе Агентства развития бизнеса Рязанской области начала работу «Фабрика офисных процессов». Основная задача нового направления ― обучение «бережливым» технологиям сотрудников офисов предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда».

22 ноября участниками «Фабрики» стали представители компаний АО «Окское» и «Печатные технологии». Они познакомились с оптимизацией процесса «Закупочная деятельность».

Как рассказали эксперты Регионального центра компетенций, в максимально приближенных к реальным условиям «Фабрика офисных процессов» учит сотрудников офисов выявлять и сокращать потери, беречь время при выполнении привычных обязанностей: эффективнее вести документооборот, организовывать рабочие места, взаимодействовать с клиентами и подрядными организациями. Тем самым повышается эффективность всего коллектива и прибыль компании. Отмечается, что полученные на «Фабрике офисных процессов» знания универсальны, их можно самостоятельно адаптировать под конкретную специфику производства.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали 90 компаний.