Рязанский омбудсмен заявила о переполненности СИЗО-1

Рязанский омбудсмен заявила о переполненности СИЗО-1. Об этом уполномоченная по правам человека Рязанской области Наталья Епихина написала на своей странице Вконтакте.

По ее словам, при лимите заполняемости в 405 человек, сейчас в СИЗО в Рязани содержатся 459 человек.

Она отметила, что этому способствуют несколько причин: заполняемость СИЗО транзитными осужденными; затягивание сроков проведения следственных действий; непоступления вовремя приговоров судов.

Она отметила, что все эти вопросы обсудили на рабочей встрече с руководством СИЗО-1.