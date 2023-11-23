Рязанские поисковики вернули домой потерявшуюся два года назад пенсионерку из Кемеровской области
Рязанские поисковики вернули домой потерявшуюся два года назад пенсионерку из Кемеровской области. Об этом в эфире
По ее словам, женщину заметили в электричке, которая курсировала между Рязанью и Сасово. Она выглядела потерянной и при ней не было документов.
Позже выяснилось, что женщину в Кемеровской области уже два года ищет дочь. Пенсионерка не помнила, как она оказалась в Рязанской области.
Ей помогли вернутся домой.
Фото: life.ru.