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Рязанская мэрия разобралась в ситуации с укладкой асфальта на снег на улице Кальной

Администрация Рязани разобралась в ситуации с работами по асфальтировке тротуара на улице Кальной, проводившимися при неблагоприятных погодных условиях.

Отмечается, что на место выезжала комиссия управления благоустройства.

По данным мэрии, участок тротуара, протяженностью 130 метров, подрядчик сделал за счет собственных средств.

Администрация Рязани заказчиком данных работ не являлась.

Напомним, ранее читатели РЗН. Инфо сообщили об укладке асфальта на снег.