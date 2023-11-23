Рязанка из-за ревности убила своего сожителя

В Рязанской области 37-летнюю женщину подозревают в убийстве сожителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следователи рассказали, что 10 июля 2023 года в Рязани между обвиняемой и ее сожителем разгорелся конфликт на почве ревности. Она нанесла ему удар ножом в грудь. Мужчина скончался по пути в больницу.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.