Роскачество обнаружило в российских пельменях перемолотые кости и патогенные бактерии

Роскачество обнаружило в пельменях, которые продают в России, сою, перемолотые кости и патогенные бактерии (листерии и сальмонеллы). К такому выводу эксперты пришли в результате исследования, которое имеется в распоряжении ТАСС .

Ведомство исследовало пельмени 20 наиболее популярных торговых марок по 587 показателям безопасности и качества.

Перемолотые кости нашли в продуктах фирм «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar. Отмечается, что они могли попасть в фарш из-за того, что в пельменях использовали мясо механической обвалки. Из указанных производителей, это написано только на упаковках «Горячей штучки».

Патогенные бактерии выявили в продукции «Вкусвилл» (обнаружены листерии), «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» (сальмонеллы)

В пельменях «Горячая штучка» также зафиксировали повышенное количество микроорганизмов, в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» — кишечную палочку. В продукции под брендом «Зеленая линия» выявлены оба нарушения.