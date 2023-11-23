Рабочая группа по СВО передала Путину новые предложения по поддержке военнослужащих

Как сообщает сайт ER.ru, рабочая группа по СВО передала президенту России Владимиру Путину очередной доклад. В нем указаны предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые, в том числе, направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО.

«Анализ поступающих в группу обращений говорит о том, что пока еще есть дисбаланс в этом вопросе. В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество; дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе; позволить членам семьи участника СВО по доверенности оформлять для него регистрацию по месту жительства», — отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Помимо этого, предлагается утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение.

«Нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа», — обратил снимание Андрей Турчак.

Также рабочая группа предлагает предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди.

«Вместе с Фондом „Защитники Отечества“ продолжаем заниматься вопросами реабилитации и протезирования. Последнее, в частности, требует помимо непосредственно обеспечения техническими средствами реабилитации еще и оказания медуслуг — таких как: массаж, физиолечение, лечебная физкультура. Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться», — подчеркнул глава рабочей группы по СВО.

Для решения вопроса он предложил поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи.

«В том числе медицинских реабилитационных услуг», — отметил Андрей Турчак.

Отмечается, что рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

В октябре глава рабочей группы по СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в докладе президенту представил итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации. В их числе: бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, предоставление права членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется).