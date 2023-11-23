Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
-7°
Птн, 24
Сбт, 25
ЦБ USD 88.16 0.29 23/11
ЦБ EUR 96.15 -0.11 23/11
Нал. USD 88.85 / 90.8 23/11 14:55
Нал. EUR 96.51 / 97.7 23/11 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
2 088
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
2 676
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
5 736
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
6 479
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Коллектив РГАТУ занял 3 место на конкурсе студенческих отрядов аграрных вузов России

С 15 по 18 ноября в Алтайском госаграрном университете проходил Всероссийский слет студенческих отрядов аграрного профиля «СтудАгро», в котором участие приняли представители студенческих специализированных отрядов РГАТУ — Тимофей Кажанов (командир волонтерского ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность»), Иван Васильев (боец механизированного отряда «Механик») и Станислав Крыгин (начальника штаба ССО РГАТУ). Всего на слете присутствовало более 450 представителей из 35 регионов России.

В торжественной обстановке прошло открытие слета, подведение итогов Всероссийского конкурса студенческих отрядов аграрных вузов России и награждение. В номинации «Лучший фотоотчет СО» III место занял отряд «Механик». Награду вручили бойцу отряда Ивану Васильеву.

На протяжении трех дней участники слета обменивались опытом работы в составе отрядов, на Всероссийской научно-практической конференции «Студенческие отряды: история становления и перспективы развития» изучали успешные практики популяризации движения студенческих отрядов, разбирались в формах государственной поддержки движения студенческих отрядов и делились опытом взаимодействия СО с бизнес-сообществом.

В завершающий день слета для участников организовали экскурсии на передовые сельскохозяйственные предприятия Алтайского края, образовательную программу «Наставничество» от эксперта Татьяны Зверевой и вечерний КВИЗ с вручением в торжественной обстановке фирменных подарков от «СтудАгро».