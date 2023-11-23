Коллектив РГАТУ занял 3 место на конкурсе студенческих отрядов аграрных вузов России

С 15 по 18 ноября в Алтайском госаграрном университете проходил Всероссийский слет студенческих отрядов аграрного профиля «СтудАгро», в котором участие приняли представители студенческих специализированных отрядов РГАТУ — Тимофей Кажанов (командир волонтерского ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность»), Иван Васильев (боец механизированного отряда «Механик») и Станислав Крыгин (начальника штаба ССО РГАТУ). Всего на слете присутствовало более 450 представителей из 35 регионов России.

В торжественной обстановке прошло открытие слета, подведение итогов Всероссийского конкурса студенческих отрядов аграрных вузов России и награждение. В номинации «Лучший фотоотчет СО» III место занял отряд «Механик». Награду вручили бойцу отряда Ивану Васильеву.

На протяжении трех дней участники слета обменивались опытом работы в составе отрядов, на Всероссийской научно-практической конференции «Студенческие отряды: история становления и перспективы развития» изучали успешные практики популяризации движения студенческих отрядов, разбирались в формах государственной поддержки движения студенческих отрядов и делились опытом взаимодействия СО с бизнес-сообществом.

В завершающий день слета для участников организовали экскурсии на передовые сельскохозяйственные предприятия Алтайского края, образовательную программу «Наставничество» от эксперта Татьяны Зверевой и вечерний КВИЗ с вручением в торжественной обстановке фирменных подарков от «СтудАгро».