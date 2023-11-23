Опубликован прогноз погоды на 24 ноября в Рязанской области

Опубликован прогноз погоды на 24 ноября в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 24 ноября, будет облачно. Ночью пройдет снег, местами сильный. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами пройдет сильный снег, метель.

На дорогах появятся снежные заносы и гололедица. Днем местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Ветер южный, юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -12, -7 градусов, днем -4, +1 градус.