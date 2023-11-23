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На трассе в Свердловской области столкнулись две фуры

На 62-м км федеральной автодороги «Екатеринбург — Тюмень» произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную ГИБДД.

В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь.

«Движение транспорта на данном участке ограничено. На месте происшествия работают экстренные службы, проводят работы по ликвидации последствий аварии. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверки», — отмечается в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд места происшествия. Автомобилистов направляют по альтернативному маршруту — на автодорогу Сухой Лог — Асбест.