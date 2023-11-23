Москвич два месяца жил вместе с трупом убитого брата-инвалида и получал за него пенсию

В Москве мужчина два месяца жил с трупом убитого брата, продолжая получать за него пенсию. Об этом сообщили журналисты « МК ».

51-летний мужчина ухаживал за братом, у которого был церебральный паралич. В октябре 2021 года во время приступа эпилепсии опекун пытался помочь родственнику и сломал ему шею. После этого он накрыл тело пледом и продолжил жить как раньше, получая за брата пенсию.

О случившемся узнали после того, как пришедший участковый учуял трупный запах.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы.