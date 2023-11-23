Минобороны: за сутки ВСУ потеряли 470 военных за сутки

За сутки ВСУ потеряли 470 военных за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что ВС РФ за сутки отразили атаку штурмовых групп ВСУ на купянском направлении в районе Ольшаны Харьковской области, две атаки штурмовых групп ВСУ на донецком направлении, четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе Работина на запорожском направлении,

Также российские военные поразили две бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Приютного. В Хмельницкой области ВС РФ поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ и узел связи на аэродроме.

За сутки российские ПВО перехватили восемь снарядов HIMARS, уничтожили 24 украинских беспилотника, сбили вертолет Ми-8 ВСУ в Херсонской области.