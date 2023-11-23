Мэрия прокомментировала прорыв трубы на улице Татарской

Администрация Рязани сообщила подробности прорыва трубы на улице Татарской.

Представители мэрии сообщили, что «прорыв» произошел из-за открытого спускного крана.

«На участке тепловой сети по улице Татарская был обнаружен открытый спускной кран, открытый неизвестными лицами. Аварийная служба МУП „РМПТС“ ликвидировала утечку теплоносителя из системы теплоснабжения в кратчайшие сроки, закрыв спускной вентиль», — сообщили в администрации.

Ранее сообщалось о том, что на улице Татарской бьет из трубы горячая вода.