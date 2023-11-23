Малков обсудил с главой минстроя РФ программу переселения из аварийных домов

Губернатор Павел Малков встретился с главой минстроя РФ Иреком Файзуллиным и обсудил вопросы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области. О подробностях глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«Обсудили темпы ввода жилья, программу переселения из ветхих и аварийных жилых домов и другие вопросы, в том числе федеральные проекты министерства, с помощью которых строим социальные объекты, обустраиваем парки, скверы и другие общественные места нашего региона», — отметил Малков.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Рязанской области благоустраивают 26 территорий.

«Проекты региона становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этому в Рязанской области появились пять новых общественных пространств», — отметил губернатор.

Кроме этого, регион участвует в проекте «Инфраструктурное меню», с помощью которого планируется построить детские сады, школу, обновить канализацию, реконструировать системы теплоснабжения и водоотведения, а также приобрести 25 автобусов.