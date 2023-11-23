Команда РГРТУ заняла третье место на Всероссийской математической олимпиаде

С 17 по 20 ноября в МГТУ имени Баумана проходила Всероссийская студенческая олимпиада по математике, посвященная памяти Юшкевича. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В олимпиаде участвовали студенты высших учебных заведений и курсанты военных академий России в возрасте до 24 лет.

Задания олимпиады предусматривали выполнение участниками конкурсных теоретических и практических заданий, содержание которых соответствовало ФГОС СОО, ГОС ВПО и ФГОС ВПО по математике.

Команда «Имени В.Ф. Уткина» заняла третье место среди команд гражданских вузов.