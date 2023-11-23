Генеральный директор «Мармакс» посетил строительную выставку в Китае

Генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» посетил самую крупную строительную выставку в Китае — Kanton Fair, проходящую в Гуанчжоу. По итогам визита были выстроены знакомства с новыми поставщиками, а также принято решение о разработке новых логистических цепочек для прямых закупок с заводов.

Более того, эксперт отметил четыре главных урбанистических тренда в Гуанчжоу, которые делают жизнь в городе более удобной и комфортной. В будущем данные принципы интегрируют в практику девелопмента России.

На улицах Гуанчжоу более 90% транспортных средств — электрические. Такая электрификация напрямую влияет на уровень жизни — в мегаполисе с населением 18 млн человек нет привычного шума автомагистралей и загазованности. При этом инфраструктура для зарядки электромобилей есть практически везде, исключая долгий поиск станций и очередей.

В дизайне и архитектуре китайцы уходят от ярко белого цвета, который пользуется особенной популярностью в последние 10 лет. В освещении и подсветке используются теплые цвета, которые создают более комфортное ощущение.

Третьим пунктом стало использование современных технологий — в 90% новых домов установлены электронные замки, для открытия которых используются отпечатки пальца, сканирование лица или пароль на сенсорной панели.

Закрывает ТОП-4 важный и глобальный тренд сегодняшнего времени — озеленение. Объем высаженных в Гуанчжоу деревьев впечатляет. Интересно, что они растут на кровлях зданий, балконах и парковках.

«Уверен, что эти тренды в скором времени будут полноценно реализованы и в России — мы большими шагами движемся к цифровизации, комфортной и современной среде, а также решению экологической проблемы городов. Наша компания, в свою очередь, продолжает интегрировать в проекты инфраструктуру для электромобилей, благоустраивать городские пространства и внедрять современные технологии в жилые комплексы», — отметил генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность в Рязанской области с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные ЖК и комфортную среду.