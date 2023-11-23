Гаврилов: Запад понимает, что ВСУ находятся на грани полного провала

Запад понимает, что вряд ли сможет обеспечить Украину необходимой помощью и вооружением, потому что у них самих с этим большая проблема, а «украинский фронт может рухнуть в любой момент». Об этом заявил глава делегации России по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, Запад четко осознает, что без финансовой помощи США и в условиях развивающегося кризиса в Израиле Евросоюз не сможет заменить американцев в вопросе помощи Киеву, а"войны выигрываются тылом".

«Так вот, тыл евроатлантического сборища очень слабый», — подчеркнул Гаврилов.