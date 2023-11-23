Эксперты рязанского РЦК примут участие в Челябинском промышленном форуме

23-24 ноября на ледовой арене «Трактор» пройдет Челябинский промышленный форум. На нем эксперты из разных регионов страны обсудят развитие и цифровизацию промышленности и роль национального проекта «Производительность труда» в обеспечении технологического суверенитета России. Кроме этого, в списке главных тем — экономика замкнутого цикла, которая способствует росту производственного потенциала.

Среди участников мероприятия ― сотрудники Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Рязанской области.

Первый день форума будет посвящен нацпроекту «Производительность труда». В панельной сессии примут участие представители Региональных центров компетенций. Эксперты Федерального центра компетенций расскажут о результатах реализации нацпроекта на предприятиях страны. В рамках этого блока состоится церемония награждения успешных и эффективных участников нацпроекта в нескольких номинациях.

Во второй день форума обсудят господдержку инвестиционных проектов. Об использовании грантов, займов и субсидий расскажут представители регионального Фонда развития промышленности, Центра «Мой бизнес», банков.

Программа также включит XVIII Межрегиональную специализированную выставку «Техноэкспо. Металлургия. Машиностроение».