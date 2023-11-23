Двух рязанцев посадили за убийство человека и укрывательство преступления

Московский районный суд вынес приговор двум рязанцам, одного из которых признали виновным в убийстве, а другого — в укрывательстве убийства. Об этом сообщила пресс-служба следкома.

Суд установил, что в апреле 2022 года компания из четырех человек распивала алкоголь в одном из домов в поселке Канищево. Между ранее судимым 41-летним мужчиной произошел конфликт с потерпевшей, которая оскорбила его нецензурными словами. После этого мужчина ударил ее ножом в область грудной клетки, от чего женщина скончалась. Затем мужчина вместе с приятелем спрятали труп в подполе дома.

Суд признал 41-летнего рязанца виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и приговорил его к 10 годам и 8 месяцам колонии особого режима. Его приятеля признали виновным в укрывательстве убийства (часть 2 статьи 316 УК РФ) и назначили ему два года лишения свободы также в колонии строгого режима.

Также они будут должны выплатить матери погибшей 1,3 млн рублей.