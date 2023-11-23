Для рязанских предпринимателей проведут встречу с представителями Корпорации МСП

В Центре «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса 8 декабря пройдет встреча предпринимателей с представителями Корпорации МСП. Также к мероприятию по онлайн-трансляции подключится правительство Рязанской области, представители МСП Банка и местных фондов поддержки.

На встрече гостям расскажут:

какие финансовые меры сейчас действуют для бизнеса;

как получить кредит под поручительство, если не хватает залога;

какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям;

как найти партнёров и новые рынки сбыта продукции;

как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены;

что такое Цифровая платформа МСП. РФ и чем она полезна предпринимателям региона.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Встреча пройдет по адресу: улица Каширина, дом 1Б. Начало в 11:00.

Принять участие можно, пройдя регистрацию по ссылке .

Возрастное ограничение: 18+