А что в кино? «Хоккейные папы», «Белый список» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Хоккейные папы» — семейный фильм про спорт. Тренер детской команды маленького городка Андрей узнает, что единственный в городе ледовый дворец могут закрыть. Чтобы его спасти, он организует команду из отцов маленьких хоккеистов, чтобы победить в любительском турнире.

Документальный фильм «Медведева VS Медведева» — откровенная история одной из самых популярных фигуристок России и мира Евгении Медведевой, двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане: о семье и самых важных победах, о тяжелейших травмах, о карьере с ее взлетами и падениями.

«Белый список» — криминальная драма, по сюжету которой в подмосковный город наплавляют двух следователей — готовящегося к выходу на пенсию ветерана и молодого карьериста. Они должны формально расследовать самоубийство местной школьницы, но расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить.

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