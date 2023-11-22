В Ульяновской области произошло лобовое столкновение двух поездов

В Ульяновской области произошло лобовое столкновение двух поездов. Об этом пишет Baza.

ЧП случилось в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск.

Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» с 396 пассажирами, среди которых 94 ребенка, столкнулся с маневровым.

На место происшествия выехали спасатели.

Как пишет SHOT, несколько человек получили ушибы. Предварительно, авария произошла на скорости до 60 км/ч.