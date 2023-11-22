В Ухте пьяный полицейский пытал женщину на месте убийства ее сожителя

Пьяный полицейский из Ухты пытал женщину на месте убийства ее сожителя, требуя признательных показаний. Об этом сообщает Telegram-канал «МРАК».

Отмечается, что 36-летний замначальника полиции приехал на место убийства 57-летнего мужчины.

Он был пьян и решил, что в преступлении виновна 50-летняя гражданская супруга погибшего.

Она не сознавалась, и тогда полицейский приступил к пыткам. По словам очевидцев, он избивал женщину, таскал за волосы, душил и выкручивал руки.

На мужчину возбудили уголовное дело. Сейчас он задержан.