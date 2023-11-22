В Северной Осетии в ДТП погибли четыре человека из-за лошади, которую хотели объехать

В Северной Осетии произошло ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщили в республиканском ГИБДД.

Трагедия произошла на Алагирской трассе. Водитель «Лады Гранта» пытался объехать лошадь, которая шла по дороге. В один момент животное взбрыкнуло и машина врезалась в него. После этого машина отлетела и столкнулась с Mercedes.

Предварительно, водитель и пассажиры «Лады» скончались на месте. Также есть пострадавшие.