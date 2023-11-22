Полицейские рассказали подробности ДТП в Рязанском районе

В Рязанском районе 22 ноября произошло ДТП, в котором пострадали люди. Подробности аварии рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился в 12:45 на 13 километре дороги «Рязань — Спасск-Рязанский». По предварительной информации, 38-летний житель Рязанской области за рулем Škoda Octavia столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 62-летней москвички.

В результате ДТП водители получили травмы различной степени тяжести.

Видео с места происшествия можно посмотреть тут.