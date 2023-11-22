В Рязанской области ряду категорий семей будут предоставлять бесплатный присмотр за детьми

Социально-уязвимые жители Рязанской области получат дополнительную поддержку. Об этом сообщили « Рязанские ведомости ».

Скоро появится сервис, направленный на поддержку молодых родителей. С помощью него можно найти бесплатный присмотр за детьми до шести лет. Услугу могут получить льготные категории семей (многодетные, одинокие родители с низким доходом, семьи участников СВО).

Заявление можно направить через сайт Госуслуг. С 1 января их будут принимать еще и через МФЦ.

Отмечается, что ежедневно в Рязанской области помощь соцработников получают более 30 тысяч рублей. Им помогают 15 комплексных центров и девять некоммерческих организаций. Правительство поддержало законопроект, направленный на определение порядка деятельности негосударственных организаций, которые оказывают помощь маломобильным гражданам, не способным самим обеспечивать себя в быту.

Сейчас только 28 соцуслуг можно получить через Госуслуги. В ближайшее время на платформе появятся еще три услуги: ежемесячная компенсация на питание беременным женщинам, компенсация оплаты за услуги ЖКХ и выплата ветеранам труда. В 2024 году в электронный формат обещают перевести все соцуслуги.