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В Рязанской области пропал 77-летний Владимир Кулешов

В СНТ «Ветеран» села Агропустынь Рязанского района 22 ноября пропал Валадимир Иванович Кулешов. Об этом сообщили в региональном отделении «Лизы Алерт».

Его рост — 147 сантиметра, телосложение — нормальное. Волосы — светло-русые с проседью. Глаза — карие.

Из дома мужчина ушел без верхней одежды в серой кофте, темных спортивным штанах и резиновых ботинках.

Если вы видели этого мужчину, просьба сообщить по телефонам:

  • +7 (920) 632-92-51;
  • +7 (920) 632-62-19.