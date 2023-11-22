В Рязанской области пропал 77-летний Владимир Кулешов

В СНТ «Ветеран» села Агропустынь Рязанского района 22 ноября пропал Валадимир Иванович Кулешов. Об этом сообщили в региональном отделении «Лизы Алерт».

Его рост — 147 сантиметра, телосложение — нормальное. Волосы — светло-русые с проседью. Глаза — карие.

Из дома мужчина ушел без верхней одежды в серой кофте, темных спортивным штанах и резиновых ботинках.

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