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В Рязанской области осудили экс-сотрудника сотовой компании за нарушение тайны телефонных переговоров

Бывшему сотруднику сотовой компании дали штраф за нарушение тайны телефонных переговоров. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В 2022 году мужчина работал директором офиса продаж и обслуживания территориального отделения одной из компаний-операторов сотовой связи. Он получил информацию о телефонных соединениях абонента и за деньги передал их третьему лицу. Также в течение месяца он продавал персональные данные и других абонентов.

В результате мужчину признали виновным по двум статьям:

  • часть 2 статья 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров граждан, совершенном с использованием служебного положения);
  • часть 3 статьи 272 УК РФ (неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном с использованием служебного положения).

Суд ему назначил штраф (какой суммы — не уточняется) и лишил на 1,5 года права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации.