В Рязанской области 21-летний мужчина ограбил гараж пенсионера

В Рязанской области 21-летний мужчина ограбил гараж пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, в полицию обратился 90-летний житель села Верхнее Мальцево. Он сообщил, что из гаража, пристроенного к его дому, пропали 129 тысяч рублей. Пенсионер рассказал, что по привычке сделал в гараже тайник для хранения накоплений. Он считал, что гараж — кирпичная постройка и у нее меньше шансов пострадать от пожара, поэтому там безопасно хранить деньги.

Оперативники и эксперты-криминалисты осмотрели гараж и установили, что взломщик нашел тайник случайно, так как он оставил после себя обширный беспорядок.

Выяснилось, что ночью из села пропал 21-летний мужчина. Он приезжал из Сасово к родственникам и поспешно уехал, не сообщив куда направляется. Полицейские выяснили, что он уехал в Рязань. Его нашли и выяснили, что он причастен к краже денег пенсионера. Мужчину задержали.

По предварительной информации, мужчина недавно пристрастился к употреблению синтетических наркотиков и ему постоянно требовались деньги. Мужчина приехал в село Верхнее Мальцево к родственникам в надежде заполучить у них деньги. Родственники не смогли помочь молодому человеку и, употребив спиртное, он решил забраться в гараж у дома пенсионера. Он взломал дверь помещения ломиком и, потратив много времени, нашел тайник с деньгами. После этого он сразу уехал в Рязань, чтобы потратить украденное на спиртное и наркотики.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.