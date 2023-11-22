В Рязани задержали наркозакладчика из Ярославля

В Рязани задержали наркозакладчика из Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские задержали 36-летнего мужчину в подъезде одного из домов на улице Зубковой. По сведениям оперативников, он являлся закладчиком наркотиков и был отправлен в Рязань с целью развития деятельности нелегального наркошопа.

В ходе личного досмотра у мужчины изъяли около двух десятков свертков с метадоном общей массой более 6 граммов, а также на улице Новоселов обнаружили ранее сделанную им закладку.

По предварительной информации, задержанный ранее был судим за изнасилование, кражи, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неправомерное завладение автомобилем. В местах лишения свободы он в общей сложности провел около 17 лет. Недавно мужчина вышел из исправительной колонии и стал накрозакладчиком. Приехав по заданию кураторов в Рязань, он снял квартиру и приступил к реализации привезенной партии метадона. Предполагалось, что в дальнейшем он будет получать большие объемы наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина по решению суда арестован и водворен в следственный изолятор.