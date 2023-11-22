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В Рязани вырос спрос на однокомнатные квартиры

Специалисты девелоперской компании «Мармакс» подтвердили тенденцию о востребованности однокомнатных лотов — такие объекты функциональны и универсальны, привлекательны по бюджету и являются выгодным вариантом для инвестиций. В связи с этим в одном из своих проектов девелопер сформировал новый подход к квартирографии таких лотов.

Однокомнатные квартиры, по данным специалистов, пользуются популярностью у молодых покупателей в качестве стартового жилья, одиноких клиентов, инвестиционных покупателей и тех, кто приобретает новостройку в рамках программы трейд-ин. При этом все больший интерес привлекают лоты не классических планировочных решений, а с европейским подходом, в котором акцент поставлен на открытое и функциональное пространство.

Для примера: в жилом комплексе «Манхэттен» несколько корпусов, которые будут введены в эксплуатацию уже через год, реализованы более, чем на 80% - однако там преобладал формат классических планировочных решений, которые пользовались популярностью у семейных покупателей. В связи с этим в рамках нового третьего корпуса был интегрирован совершенно иной формат планировок, отлично подходящий для современной аудитории в качестве первого жилья или в инвестиционных целях — теперь однокомнатные студии представлены с уютной зоной кухни-гостиной.

«Таким образом, у покупателя появляется возможность реализовать собственные оригинальные дизайнерские решения, грамотно разграничить общую и спальную зоны. Более того, при наличии лоджий около 40% клиентов объединяют их с общим пространством — в новых планировочных решениях мы исключили балконы, чтобы сразу представить клиенту эргономичное пространство с большим количеством полезной площади, а дополнительная легкость и освещенность квартир будет достигнута за счет панорамного остекления. Однако при желании всегда можно обустроить зону лоджии исходя из индивидуальных предпочтений», — рассказала Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Отмечается, что городской квартал «Манхэттен» примечателен архитектурным решением — главными составляющими являются подсистема из клинкерного облицовочного кирпича, композитные материалы, а также природные цвета и мембранные структуры, подчеркивающие стиль проекта. Большое внимание уделено благоустройству комплекса — приватность будет обеспечена авторским ландшафтным проектом территории, комфорта и эстетики добавит концепция четвертого сезона, а также многоуровневая система освещения двора. Для детей обустроены детские площадки из экологичных материалов, в которых могут использоваться различные сценарии для игр. Еще одним решением жилого комплекса станет наличие общих и личных террас, подходящих для досуга и отдыха. Более того, в городском квартале появятся многофункциональные пространства, где жители смогут общаться, работать, учиться и развивать собственный бизнес. Также в рамках соседского центра откроются фитнес-зал и коворкинг.

Справка:

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Сотрудники компании получают международный опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, на основе чего возводят качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.