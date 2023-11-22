В России выросли цены на проживание в отелях

В России выросли цены на проживание в отелях. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, его цитирует ТАСС.

По его словам, цены в российских отелях в 2023 году выросли на 8-14% в зависимости от категории.

«Дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса оказывает влияние на цены. По данным Росстата, с начала года цены в сегменте 2-3 „звезды“ выросли на 8-11%, в премиальных отелях 4-5 „звезд“ — 14% рост. Здесь главное — наращивание номерного фонда», — сказал Решетников.